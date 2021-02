Falla reiser hjem til Norge etter nedtur på lagsprinten

Maiken Caspersen Falla er ikke aktuell til stafetten neste helg.

OBERSTDORF (Nettavisen): Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla måtte ta til takke med sjetteplass på søndagens lagsprint i Oberstdorf.

Nå bekrefter Falla, som tok sølv på den individuelle sprinten torsdag, at hun reiser hjem til Norge og er dermed ikke aktuell som ankerkvinne på stafetten til uka.

- Jeg reiser hjem i morgen, sier Falla til Nettavisen.

- Det har kostet ekstremt mye, det jeg har drevet med de siste månedene. Alt har dreid seg om VM, og jeg merket at jeg er tom og ferdig nå. Det har vært en kamp for å komme seg hit og for å komme seg i form. Nå har jeg bare behov for å komme hjem, sier Falla.

30-åringen sier hun rett og slett ikke hadde dagen, da Sverige tok gullet foran Sveits og Slovenia.

- Jeg gjør så godt jeg kan og har gjort alt jeg kan de siste månedene og dagene. Jeg har forberedt meg best mulig til det her. Det går ikke, og sånn er det av og til.

- Jeg har en dårlig dag og merker at jeg går tom for krefter. Det er sånn jeg hadde det på øktene i høst også. Det er bare tungt. Jeg går ut på sisterunden med håp om at de andre er slitne, de også, men det bare stopper, sier Falla.

Finaleheatet ble som ventet mer preget av løse snøforhold enn semifinalene tidligere på dagen.

Finalen startet med fall for både Finland og Tsjekkia på det første etappen. Finnene var også på neste etappe innblandet i et annet uhell der Tysklands utøver ble tråkket på skiene og dermed også falt.

Avslutningen gikk for det meste uten uhell, men USAs Sadie Bjørnsen mistet balansen noe og tapte noen sekunder som kan ha sendt amerikanerne ut av medaljekampen.

Svenske Jonna Sundling og Maja Dahlqvist hadde imidlertid full kontroll hele veien. Sundling, som også gikk seirende ut av torsdagens individuelle sprint, tok dermed sitt andre gull på tre dager.

