Finnen fryktet løpet var kjørt etter hendelse med Klæbo: - Shit!

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes sikret Norge VM-gull, men det var et annet lag som jublet høyest.

OBERSTDORF (Nettavisen): Aleksandr Bolsjunov gjorde det han kunne for å parkere Valnes på den siste runden før veksling, men Valnes bet tennene sammen og sørget for at avstanden ikke ble større en knappe fire sekunder.

På ankeretappen viste Klæbo at han er verdens beste sprinter da han hentet igjen Gleb Retivykh og til slutt tok en overlegen seier.

Det var imidlertid ikke bare Norge russerne fikk problemer med. På oppløpet måtte Retivykh i spurtduell mot finske Joni Mäki og til slutt kunne Finland juble for VM-sølv.

Det gjorde det også til de grader.

Finnene stod for den største feiringen i målområdet på langrennsstadion i Oberstdorf og det var en svært lettet Mäki som møtte Nettavisen i intervjusonen etter løpet.

- Dette føles helt rått, sier finnen.

Finland som stilte med nevnte Mäki og Ristomatti Hakola på lagsprinten, har ikke hatt altfor mye å juble for i langrennssporet de siste årene, men søndagens sølvmedalje betyr svært mye for den stolte idrettsnasjonen.

- Dette er stort. Jeg tror dette tar bort litt av presset på oss. Det er flott å kunne ta en medalje, forklarer Mäki til Nettavisen

Trodde Klæbo-hendelse ødela



Medaljedrømmen var imidlertid nær å bli knust allerede i semifinalen.

- Da jeg våknet i dag så tenkte jeg at vi hadde gode sjanser, men i kvaliken fikk vi problemer. Så vi har kjent på mange typer følelser i dag, forklarer Mäki.

Han viser til en hendelse i den ene oppoverbakken der skien til Johannes Høsflot Klæbo kom borti staven hans. Det første igjen til at finnen satte staven mellom beina sine og falt.

Mäki fryktet at konkurransen holdt på å ende i en skuffelse.

- Jeg tenkte «shit», sier han om sekundene han lå i snøen.

- Det var uheldig, men jeg kom meg opp raskt og vi klarte å komme oss videre, sier en svært fornøyd finne.

Han bebreider ikke Klæbo for det som skjedde.

- Det er sånt som skjer. Jeg har hatt en del uflaks i vinter, så det føles veldig godt at vi klarte å gjøre et godt løp i dag, sier Mäki.

Klæbo: - Bare å komme seg unna



Selv fikk Klæbo med seg at finnen falt i semifinalen, men skjønte ikke helt hvordan det skjedde.

- Han skjærer rett inn foran skiene mine før bakken. Jeg prøver å gå ut på høyresiden der og plutselig så ramler han. Jeg skjønte at her var det bare å komme seg til høyre og ikke ligge bak. Jeg tror jeg gjorde rett i det valget, sier Klæbo til Nettavisen.

Trønderen viste igjen sin styrke på søndagens lagsprint da han sammen med Valnes først tok seg kontrollert videre til finalen, før han imponerte stort på sin siste runde i duell mot Retivykh.

Bolsjunov hadde sikret seg russeren en luke, men den ble raskt tettet av Klæbo.

- Jeg tenkte at jeg måtte dra til mest mulig og komme meg opp i den ryggen. Det var det som var det viktigste, sier Klæbo om den siste etappen.

- Jeg synes kroppen kjentes bra ut. Jeg synes formen fra i går er noe å ta med seg. Jeg følte at jeg hentet inn ryggen ganske greit, forteller han.

Det er en underdrivelse.

For Klæbo hadde ingen problemer med å hente inn ryggen til russeren. Han brukte heller ikke mange sekundene på å rykke fra Russland i den siste stigningen før mål.

- En magisk følelse, sier Klæbo.

Nå gjenstår det å se om det er mer magi i vente fra Klæbo som nå står med to VM-gull i Oberstdorf på tre forsøk.

