Ti nye koronasmittede i Kristiansand

Ti personer har det siste døgnet fått påvist koronasmitte i Kristiansand. 76 personer er foreløpig satt i karantene i forbindelse med de nye tilfellene.

Søndagens tall er langt lavere enn de 38 tilfellene som ble registrert fredag, da det ble satt ny døgnrekord.

– Det synes å være en positiv trend i antall smittede, skriver kommunen på sine nettsider. De advarer likevel om at det ikke er grunn til å anta at utbruddet i kommunen er over.

Seks av de ti nye smittede har kjent smittevei.

– Vi har god kapasitet på smittesporing og testing, men det er en krevende situasjon for ansatte i tjenestene, opplyser kommunen.

Til sammen har 414 personer fått påvist koronasmitte i Kristiansand i februar.

