Norsk VM-sølv i blandet lagkonkurranse

Tyskland ble for sterke, men de norske hopperne sikret sølv i Oberstdorf.

OBERSTDORF / OSLO (Nettavisen): Det norske laget bestående av Silje Opseth, Robert Johansson, Maren Lundby og Halvor Egner Granerud tok VM-sølv i blandet lagkonkurranse søndag.

- Det smaker alltid veldig godt med medalje, det er det ingen tvil om. Også er det veldig nære, og som jeg vel sa i lagkonkurransen for jentene så er det lett å se hvor vi skulle henta de poengene vi tapte i dag, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK etter rennet.

Tysk gull

Tyskland ved Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht og Karl Geiger ble for sterke og sørget for gull på hjemmebane, mens Østerrike kapret den siste pallplassen.

Norge hadde los på gullet før finaleomgangen, men der tapte både Opseth og Johansson terreng til Tyskland etter hopp på 98 og 96 meter.

Forspranget på 12,3 poeng opp til lederen ble for tøft for Lundby og Granerud å innhente, selv om Norge til slutt var 5,2 poeng bak tyskerne.

Granerud skuffet etter første omgang

Norge, Østerrike og Tyskland utpekte seg umiddelbart i den første omgangen som de største medaljekandidatene. Da fire av åtte hopp var gjennomført var tyskerne i ledelsen, 4,9 poeng foran Norge og 15,6 foran Østerrike.

I sitt første hopp landet Granerud 94 meter etter krevende forhold, og han var åpenbart skuffet etter den første omgangen.

– Det er kjedelig å hoppe i slike forhold. Det var helt vakuum. Det kjennes ut som et godt hopp ut ifra forholdene. Du kan stille klokka etter vinden her. Jeg var mentalt innstilt på at det kunne bli slik. Det skal bli bedre i andre omgang, sa Granerud til NRK da.

Med et flott hopp på 103 meter sørget imidlertid Opseth for en god start for det norske laget.

Johansson var ikke like fornøyd etter å ha landet på 100,5 meter, men da Lundby slo til med et hopp på 98 meter tok Norge føringen før Granerud satte utfor som siste norske innslag i første omgang.

