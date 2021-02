Molde-ordfører med nytt Oslo-angrep: – Skjevfordel egen vaksine først

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde mener Oslo bør skjevfordele vaksine internt mellom bydelene før det ropes etter doser fra resten av landet.

Dahl har søndag høstet storm for sin kritikk av koronainnsatsen i Oslo.

Men Høyre-ordføreren viker ikke. Tvert imot kommer han nå med et nytt angrepspunkt.

I et intervju med NTB reagerer Dahl nemlig kraftig på hvordan byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjentatte ganger har gått ut og bedt om mer vaksine til Oslo, på bekostning av resten av landet, når byrådslederen ikke har gjort en tilsvarende skjevfordeling selv.

– Det som er interessant, er at Johansen faktisk ikke har gjort en slik skjevfordeling internt i Oslo mellom de ulike bydelene. Det hadde vært naturlig at han prioriterte bydelene med høyest smittetrykk, sier Dahl til NTB.

– Hvis han mener at dette skal være basert på smittetrykket lokalt, så bør det første være at Oslo selv gjør det, i stedet for å rope på vaksine fra resten av landet. Det henger ikke sammen, sier han.

Allerede inne i planene

Byrådet i Oslo har lenge ment at hovedstaden bør prioriteres i vaksineringen fordi det er der smittetrykket har vært høyest over tid.

Folkehelseinstituttet har så langt stått imot, men skjevfordeling ut fra smittetrykk er blant spørsmålene som nå vurderes i forbindelse med en større revisjon av vaksineplanen.

Samtidig er det en kjensgjerning at smittetrykket er ulikt fordelt mellom bydelene i hovedstaden, og bydel Stovner i øst har i dag mer enn tre ganger så mange smittede per innbygger som bydel Ullern i vest.

Overfor NTB viser byrådslederen til at skjevfordeling internt i Oslo allerede ligger inne i byrådets planer, og at ulike fordelingsmodeller for dette er utredet.

– Men først vaksinerer vi de eldste, uavhengig av hvor i byen de bor, sier Johansen til NTB.

– Nå er strengt tatt problemet at vi får for få vaksiner, tilføyer han.

Står fast ved kritikk

I et intervju med VG tidligere søndag gikk Dahl hardt ut mot innsatsen for å slå ned smitten i Oslo.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa han i intervjuet.

I løpet av dagen søndag ble han møtt med voldsom kritikk fra flere hold, og Johansen gikk ut og kalte uttalelsene et «usmakelig angrep på Oslo-folk».

Men Dahl avviser at det er innbyggerne i Oslo han kritiserer.

– Min kritikk retter seg mot byrådet og byrådslederen, sier Dahl til NTB.

– Jeg har veldig stor sympati med innbyggerne i Oslo, som egentlig har vært i denne ekstreme situasjonen siden august og september i fjor og til nå.

(©NTB)

Reklame Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant