Lie må opereres for beinbrudd – ferdigkjørt for sesongen

Alpinisten Kajsa Vickhoff Lie pådro seg et brudd i leggen da hun falt stygt under søndagens super-G-renn i Val di Fassa. Hun er trolig ute i minst et halvt år.

Det opplyser alpinistenes landslagslege Marc Jacob Strauss til NTB. I tillegg til bruddet i det venstre leggbeinet har Lie et hovent kne som skal undersøkes nærmere. – Hun har et brudd i leggbeinet, og det er viktig å få operert det i løpet av kort tid. Og så må vi an hvordan resultatet av operasjonen er, sier Strauss. Han anslår at med et slikt beinbrudd kan Lie kjøre fritt på ski igjen om cirka seks måneder. Det vil gå ytterligere ni måneder før hun er tilbake i verdenscupsirkuset. – Hun er ferdig for sesongen, ja, bekrefter legen. Det var det venstre kneet og den venstre leggen som ble rammet hardest da Lie kjørte ut i Val di Fassa-løypa. Hun ble kastet rundt flere ganger og havnet i sikkerhetsnettet. 22-åringen måtte fraktes ut av løypa i helikopter etter å ha fått behandling i bakken. Hun fraktes i helikopter til universitetsklinikken i østerrikske Innsbruck, der hun skal opereres søndag kveld. Lies skade føyer seg inn i rekken av norske uhell i alpint denne sesongen. Flere landslagsutøvere er langtidsskadd. Alexander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath, Lucas Braathen, Adrian Smiseth Sejersted er alle ute. Strauss frykter at også kneet til Lie er skadd. – Vi frykter jo en alvorlig kneskade. Men vi må bare avvente og se. Bruddet har prioritet akkurat nå. (©NTB) Alpint

Verdenscup

