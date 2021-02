Donald Trump skal hamre løs på Joe Biden: - Katastrofalt

- Joe Biden har hatt den mest katastrofale første måneden av enhver president i moderne historie. Se Donald Trumps tale direkte klokken 21.40.

NEW YORK (Nettavisen): Søndag klokken 21.40 skal Donald Trump holde sin første talen etter at han gikk av som president 20 januar i år.

Trump: - Det er ille

I talen, som Fox News hevder at de kjenner innholdet i, kommer Trump til å hamre løs mot sittende president Joe Biden.

Det vanlige er at den avgåtte presidenten gir den nye presidenten ro og ikke kommer med offentlig kritikk i starten, men det er en tradisjon Trump ikke har til hensikt å respektere.

Ifølge Fox News kommer Trump blant annet til å si at «Joe Biden har hatt den mest katastrofale første måneden av enhver president i moderne historie».

- Vi visste alle at Biden-administrasjonen ville bli dårlig - men ingen av oss kunne forestille oss hvor ille de ville være, og hvor langt til venstre de ville gå, kommer Trump også til å si, ifølge Fox News.

- Viktig nullstilling for Trump

Trump vil ifølge Fox News også gjøre det klart at han ikke har til hensikt å starte et nytt parti.

Det knytter seg også stor spenning til hva Trump vil si om et eventuelt nytt løp som president i 2024.

- Han vet at dette er en veldig viktig nullstilling for ham og for landet og for halve befolkningen og for mange mennesker som er her i dette ballrommet, uttalte CPAC-styreleder Matt Schlapp på «Fox & Friends» torsdag i forbindelse med at konferansen åpnet.

Planen til Trump er også å snakke om hvordan republikaneren kan ta tilbake kontrollen over kongressen ved valget i 2022. I angrepet på Biden vil Trump blant annet også ta for seg ulovlig innvandring og presidentens innvandringspolitikk.

Etter at Joe Biden ble president, har han fremmet et forslag til innvandringsreform som skal gi 11 millioner innvandrere mulighet for amerikansk statsborgerskap.

Støtter Trump

Det hersker liten tvil om at Trump har mange tilhengere i Det republikanske partiet, ikke bare på høyresiden. Hele 72 prosent av de spurte i en meningsmåling foretatt av Suffolk University for USA Today nylig, sa at de vil støtte Trumps kandidatur dersom han velger å stille.

Noen åpenbar rival har han heller ikke foreløpig, ettersom eventuelle utfordrere vet at de foreløpig er sjanseløse mot en mann som Trump.

– President Trump er Det republikanske partiets leder, slo kongressmannen Jim Jordan fast tidligere i uka.

Tre av fire republikanere er langt på vei enig, viste en Quinnipiac-måling 15. februar.

