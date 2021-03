Det er registrert 115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 48 færre enn gjennomsnittet den siste uken, men ni flere enn forrige søndag.

Det er 14 mindre enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 129 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er 23 færre enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 106 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 468 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 446 og Grorud er på tredjeplass med 419 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.131 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, litt over 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Søndag kunngjorde Oslo kommune en ny sosial nedstenging i hovedstaden. Bakgrunnen for innstrammingene i hovedstaden er sterkt stigende smittetall den siste tiden. Den nye nedstengingen gjelder fra midnatt natt til tirsdag 2. mars til 15. mars.

Byrådet anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, det innføres rødt nivå på videregående skoler og butikker og serveringssteder stenges.

(©NTB)

