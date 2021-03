Flemming fikser lunsjcashen fra Ålborg

Ålborg er først ut i mars, og vi har naturligvis jobbet godt i arkivet. Vi lanserer blant annet en frekkis som var ekstremt forbedret sist...

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Ålborg sparker i gang den nye mnd, og gjør det med en flott V4-omgang. Vårværet er over oss, og det betyr også at det blir god sprett i banene. Det er noe å tenke på for dem som jakter vinnere fra tet…



Tungt betrodd i V4-2 blir 6 Come On Party som var strålende opplagt i årsdebuten. Er en knallgod hest i grunnlaget, og den tåler å bli brukt underveis. På de litt mindre bongene står den alene. På den store bongen plukker vi også med oss 4 Denimcowboy som hadde et sterkt fjorår, og som har fått en nødvendig blåser i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna. Ventes forbedret, og kan utfordre på en god dag.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



I V4-3 blir igjen Flemming Jensen hardt betrodd med sin nykommer, 3 Franz Jæger. Denne har de slitt med hos Bo Westergaard, og vi er ikke sikre på om Flemming greier å få den mer stabil med mye av de samme treningsprinsippene. Vi vil derfor advare for 9 Ecu Egedal som var MYE forbedret sist, og som gikk PIGG i mål etter sene luker bak en såpass god hest som Elvis Shadow. Skulle den kanskje være ytterligere forbedret så går neppe noen klar. OBS!

I V4-1 tror vi ganske mye på favoritten, 6 Honesty S. som var klart forbedret i regi Flemming Jensen sist. Burde ha mye å gå på, og den er motivert.



I V4-finalen er det svært åpent, og der kan en bred gardering vise seg å være smart.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.