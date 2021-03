Molde-ordfører i tottene på Raymond & Co - igjen

Molde-ordføreren lar seg ikke pille på nesen og sier han aldri har kritisert Oslos befolkning.

Søndag kom den nedslående beskjeden om at Oslo stenger ytterligere ned fra 2. mars - og i to uker.

Det har også ledet til et heftig by-land-opprør, anført av Molde-ordfører Torgeir Dahl, som ikke er nådig i sin kritikk av Oslo-byrådets pandemihåndtering.

Dahl har møtt massiv motstand for sin kritikk av byrådet i Oslos håndtering av korona-smitten, også fra partifeller, men lar seg ikke rokke:

- Oslo har ikke hatt kontroll på smitten, og nå er befolkningen kjempe-frustrert, sier han i Politisk Kvarter på NRK mandag morgen.

Dahl mener det er på høy tid at Oslo får kontroll på smitten, slik han mener Trondheim og Bergen har klart.

- Dette handler om kriseledelse og å bygge opp en beredskap som folk forstår, sier han.

- Usmakelig av Dahl

Dahl avviser at han har kommet med kritikk av befolkningen, «slik Raymond påstår», men at dette handler om Oslos håndtering av smitten.

Raymond Johansen avviste blankt kritikken fra Dahl under pressekonferansen søndag og sa han gjerne skulle vist Molde-ordføreren rundt i Oslo.

Helsebyråd Robert Steen, som møter Dahl i debatten mandag, beskriver utspillet som «usmakelig».

- Jeg blir både trist og lei meg, sier Steen - og lurer på hvordan Dahl kan belegge sin kritikk, som blant annet går på altfor dårlig testing og målrettede tiltak for å få kontroll over smitten.

Stovner på topp

Det er registrert 115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Stovner bydel har det høyeste smittetrykket med 468 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel følger tett med 446, men Grorud er på tredjeplass med 419 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.131 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, litt over 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Vil ikke differensiere i Oslo

Molde-ordfører Torgeir Dahl vil ikke uten videre «gi fra seg vaksine» til Oslos befolkning, men mener de bør prioritere vaksinen de har, der smitten er høyest.

Helsebyråden sier det ikke er aktuelt med en differensiert strategi, det vil si tøffere tiltak i enkelte bydeler, selv om smittetrykket i Oslo er svært ujevnt fordelt.

