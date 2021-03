Bill Gates tror det kan ta nesten to år å komme tilbake til normalen

Mener lovgivere ikke gjør nok globalt for at vi skal returnere til normalen før etter 2022.

- Det store problemet er at vi ikke gjør nok for å avslutte pandemien globalt, advarte Gates i en uttalelse til CNN søndag, ifølge Forbes.

Han mente imidlertid at det kan bli mer normalt for amerikanere allerede til høsten, men resten av verden må også kunne holde tritt og følge etter.

Gates påpekte at et problem er at koronavaksinene kun kommer til de rike landene, som gir en risiko for at smittsomme varianter kan spre seg i utlandet og komme tilbake til USA.

Denne risikoen, kombinert med en potensiell bølge med reinfeksjoner, betyr at full tilbakevending til det normale «kan ta hele 2022 med mindre vi gjør en bedre jobb», skal Gates ha sagt.

Han mener at flere vaksinefabrikker i nasjoner som India kan bidra til å redusere risikoen for smitte i utlandet, slik at vi kan komme raskere tilbake til normalen.

Mer smitte i Oslo

Det ser heller ikke lovende ut for et normalt liv i å komme tilbake til normalen i Norge på en stund.

Koronaviruset fortsetter å herje, og søndag bestemte Oslo kommune seg for å stenge ned igjen, så alle serveringssteder og butikker må stenge.

Det siste døgnet er det registrert 115 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 48 færre enn gjennomsnittet den siste uken, men ni flere enn forrige søndag.

Smittetallene går ned

For resten av landet ser det imidlertid litt bedre ut. Det siste døgnet er det registrert 180 koronasmittede i Norge. Det er 82 færre enn dagen før og 37 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 71.006 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I alt 95 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus, ifølge NTB. Det var like mange som dagen før.

