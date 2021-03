Chadwick Boseman vant sin første Golden Globe - et halvt år etter sin død

Kona med rørende takketale.

I denne saken finner du en samling med høydepunkt fra Golden Globe som var natt til mandag

Natt til mandag, norsk tid var det duket for den prestisjetunge Golden Globe-prisutdelingen, som hedrer amerikansk TV og film. Som alt annet var også denne utdelingen preget av den pågående koronapandemien.

De to programlederne Tina Fey (50) og Amy Poehler (49) ledet programmet fra hver sin kant, New York og Los Angeles, prisvinnerne kom ikke opp på scenen, det var ikke noe publikum og takketaler ble gjennomført digitalt.

Men selv uten en lang rød løper og glitter og glam på luksuriøse Beverly Hilton der Golden Globe vanligvis arrangeres, skapte nattens prisutdeling mange nevneverdige øyeblikk.

Les også: Derfor returnerer ikke Cameron Diaz til Hollywood: – Jeg klarer det ikke

Ga takketale på vegne av sin avdøde ektemann

Chadwick Boseman døde av kreft i august i fjor, 43 år gammel. Hans siste film «Ma Rainey’s Black Bottom», hvor skuespilleren spilte musikeren Levee, ble lansert tre måneder etter hans død.

Natt til mandag fikk han sin første Golden Globe-pris for rollen i filmen, og en gråtkvalt Taylor Simone Ledward (29) tok imot pris på vegne av sin avdøde ektemann.

– Han ville takket gud. Han ville takket foreldrene sine. Han ville takket forfedrene sine for deres veiledning og deres offer, sa enken i sin tale.

– Han ville sagt noe nydelig. Noe inspirerende, noe som ville forsterket den lille stemmen inni oss som forteller oss at vi kan, som forteller oss at vi må stå på, som kaller oss tilbake til det vi er ment å gjøre i dette øyeblikket i historien.

Les også: Kelly Clarkson finner inspirasjon i den skitne skilsmissen: – Har skrevet 60 sanger

Vant for sin tolkning av prinsessen: – Tusen takk til Diana

Netflix-suksessen «The Crown» tar for seg dronning Elizabeths liv som britisk monark. I fjerde sesong av serien står ekteskapet mellom avdøde prinsesse Diana og prins Charles sentralt.

Serien skildrer det turbulente ekteskapet mellom Diana Spencer og den britiske tronarvingen, prins Charles, fra de giftet seg i 1981 til de gikk hvert til sitt i 1992.

«The Crown» var nominert til seks priser i til sammen fire kategorier under Golden Globe-utdelingen søndag, og stakk av med seieren i alle de fire kategoriene: Beste TV-drama, beste mannlige og kvinnelige hovedrolle i miniserie eller film laget for TV og beste kvinnelige birolle.

Les også: Prins William er svært skuffet over lillebrorens oppførsel

Skuespiller Emma Corrin (25) vant for sin tolkning av prinsesse Diana, og valgte under sin takketale å takke den avdøde prinsessen, skriver Variety.

– Mest av alt, tusen takk til Diana. Du har lært meg medfølelse og empati utover det jeg kunne forestille meg. Og på vegne av alle som husker deg så lidenskapelig i sine hjerter, tusen takk, sa hun under sin takketale.

Corrins motskuespiller Josh O’Connor (30) fikk pris for sin rolle som prins Charles, og benyttet sin takketale til å hedre Corrin.

– Til Emma Corrin, beste kvinnelige skuespiller. Du er ekstraordinært talentfull og morsom. Jeg elsker deg! sa han i sin takketale.

Kritisert for lite mangfold

I forrige uke ble «The Hollywood Foreign Press Association» kritisert for lite mangfold da LA Times avslørte at blant de 87 medlemmene, som står bak Golden Globe-utdelingen, er ingen svarte.

Under nattens utdeling, stilte tre representanter fra organisasjonen opp for å adressere problemet, og gi en uttalelse på at de vil gjøre noe med mangelen på mangfold innenfor organisasjonen.

- I kveld mens vi feirer arbeidet til skuespillere og regissører fra hele verden, innser vi at vi har en jobb å gjøre. Akkurat som i film og TV er det viktig at svarte personer er representert. Vi må ha svarte journalister i organisasjonen vår også, sa Helen Hoehne.

- Vi må også sørge for at alle fra alle underrepresenterte samfunn får plass ved bordet vårt, og vi skal få det til, fulgte Meher Tatna opp.

Les også: Magnus Midtbø møtte kjæresten på Instagram: – Husker ikke hvem som startet

Hør på Nettavisen-podkasten «Schendis»: Den kan du høre overalt du hører podkast!

Reklame Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021