Halfvarsson reiser fra VM: - Han var helt oppgitt

Mandag reiser Calle Halfvarsson hjem fra VM-byen. Nå skal finne ut hvordan han kan berge karriere.

OBERSTDORF (Nettavisen): Det ble bare med forsøket for den svenske langrennsprofilen i Oberstdorf-VM.

Halfvarsson valgte å bryte 30 kilometeren og noen timer senere kom bekreftelsen om at han dropper resten av mesterskapet.

Svenskens valg om å ikke fullføre VM-øvelsen lørdag skapte reaksjoner i den norske leiren.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum uttalte at han ikke ville tolerert at noen av hans utøvere brøt en VM-distanse.

Sveriges landslagssjef Anders Byström mener imidlertid at det var det eneste riktige for Halfvarssons del og antyder at han synes man skal holde seg for god til å uttale seg om hva utøvere fra andre nasjoner bør gjøre.

- Det er mange tanker om Calle, også i Norge virker det som. Man får uttale seg som man vil, men Calle er en spesiell person. Når han kjenner at det ikke fungerer så … han følte seg helt enkelt ikke bra. Han hadde vondt i hodet, forteller Byström til Nettavisen.

Derfor mener landslagssjefen at Halfvarsson gjorde rett.

- Hadde jeg vært så dårlig, så hadde jeg også brutt.

- Normalt så bryter man ikke et VM-løp, men når man ikke føler seg bra så skal man ikke fortsette. Det kan til og med være farlig, sier Byström til Nettavisen.

- Helt oppgitt

Etter løpet var Halfvarsson også klar på at mesterskapet i Oberstdorf burde være over for hans del.

- Han var oppgitt. Han ville hjem. Han kjente at han ikke kunne gi mer for Sverige her og da ser han heller at andre skal gjøre det for ham. Han vil ikke gå bare fordi han har en plass. Da sier han heller fra seg den, sier landslagssjef Byström.

Halfvarsson fikk støtte av sjefen og mandag setter svensken seg på flyet hjem til Sverige.

Svensken har allerede uttalt at VM i Oberstdorf kan ha vært hans siste verdensmesterskap, men at han er sulten på å delta i OL neste sesong.

Da må han imidlertid få orden på egen kropp som ikke har fungert denne vinteren.

Det svenske skiforbundet opplyste i en pressemelding lørdag kveld at Halfvarsson ikke kommer til å gi noen ytterligere kommentarer om sin situasjon på nåværende tidspunkt, men Byström har tro på at langrennsløperen kan slå tilbake.

- Vi vet hva han har for toppkapasitet. Kan han få orden på ting så kan han være viktig for oss neste år, sier landslagssjefen.

- Unngå sykdom og skader

Halfvarsson har denne vinteren knapt kjent igjen sin egen kropp og har ytret svært mye usikkerhet om egen form.

Landslagssjefen er ikke i tvil om hva Halfvarsson må få orden på hvis han skal kunne hevde seg om ett år.

- Det viktigste vil være å holde seg frisk og skadefri. Det har han nesten aldri vært. Da må man nesten se på ting som han kan gjøre annerledes eller bedre for å holde ham frisk og skadefri. Og så gjelder det å ha struktur på treningen, forklarer Byström.

Landslagssjefen mener at det i utgangspunktet ikke bør være vanskelig.

- Det er ikke så mye hokus-pokus som kreves. Vi får se hvordan vi kan hjelpe ham og hva han vil ha av hjelp, sier Byström.

Mandag er det konkurransefri i Oberstdorf, men VM fortsetter for langrennsløperne med 10 kilometer intervallstart for kvinner tirsdag, før herrene skal i aksjon på 15 kilometeren onsdag.

