Opprør på Facebook: Kjendislege fillerister Molde-ordfører

Wasim Zahid er krystallklar i ny Facebook-gruppe som eksploderer på nett.

Facebook-gruppen #VaksinerOsloNå!! har på under et døgn fått 4700 medlemmer.

En av dem er Wasim Zahid, vel kjent som «twitter-legen» og nå også med ukentlige videoer på YouTube.

«Oslo trenger hjelp, og en god måte å hjelpe på er å prioritere byen for vaksine,» skriver han der.



- Oslo er huben til Norge

- Hvorfor mener du Oslo bør prioriteres i vaksinekøen?

- Smittetrykket er høyest i Oslo, og derfor mener jeg det er lurt å prioritere mer vaksine dit for å hindre sykdom, sier Zahid, som jobber i Drammen.



Han utdyper:

- Oslo er huben til Norge. Mange kommer hit via Oslo - så det er også en fare for at Oslo-borgere tar med smitte ut. Å vaksinere flere her nå vil derfor både få ned antallet syke, samt hindre at smitte ledes ut av hovedstaden.

Det er registrert 115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Stovner bydel har det høyeste smittetrykket med 468 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel følger tett med 446, men Grorud er på tredjeplass med 419 smittede per 100.000.

Vil prioritere bydeler med høyest smitte

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smittede per 100.000 innbyggere.

- I Oslo er smitten ujevnt fordelt. Mener du at de bydeler med høyest smittetrykk bør få mest vaksine?

- Ja, helt klart! Vaksinen hindrer sykdom, og data tyder på at den antageligvis også reduserer smittespredning, så det vil være klokt, mener Zahid.

- Skivebom fra Molde-ordfører

- Du går også i rette med Molde-ordfører Torgeir Dahl, som kritiserer Oslo-byrådets smittehåndtering. Hvorfor?

- Dahls kritikk er skivebom. Jeg mener han forenkler situasjonen i Oslo veldig og ikke ser kompleksiteten i det som skjer i hovedstaden, en by som ikke kan sammenlignes med andre kommuner i landet.

- Tenner bål på «by mot land»

Zahid minner også om WHOs klare anbefaling tidlig i pandemien:

- WHO advarte mot å sette befolkningsgrupper opp mot hverandre. Å angripe Oslo slik Dahl gjør er å tenne bål på «by mot land»-frontene. Det er ikke det vi trenger nå: Vi trenger å stå sammen – dette handler ikke om «oss mot dem», advarer han.

Legen mener også at Oslo-borgere mer enn noen nettopp har vist utholdenhet.

- De har levd under vanskelige forhold lenge og fortjener honnør – ikke pekefinger.

Klar oppfordring: - Si ja til vaksine!

Zahid, som både har vært smittet av korona og er vaksinert, oppfordrer alle til å si ja når tilbudet kommer:

- Det er viktig for at vi skal få bukt med pandemien, sier han.

