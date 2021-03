Høyesterett sier ja til Acer-søksmålet fra Nei til EU

Høyesterett har tillatt Nei til EU å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke i den såkalte Acer-saken. En historisk avgjørelse, sier organisasjonen.

Høyesterett slår fast at domstolene i prinsippet kan prøve om Stortinget gikk fram i samsvar med Grunnloven da det ga sitt samtykke, opplyser retten.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Vedtaket ble fattet med alminnelig flertall.

Myndighetsoverføring

Nei til EU mener imidlertid at vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven.

Staten mente at søksmålet må avvises fordi det ikke gjelder en slik konkret rettstvist som kan reises for domstolene. Tingretten og lagmannsretten ga staten medhold i dette. Også for Høyesterett er det i denne omgang bare spørsmål om hvorvidt søksmålet skal fremmes for retten.

Godt fornøyd

Nei til EU er meget fornøyd med at Acer-søksmålet skal prøves for rettsapparatet.

– Dette er en historisk avgjørelse som gjør det mulig å håndheve Grunnlovens vern om norsk suverenitet, sier leder Roy Pedersen.

Fakta om Acer * EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009. * Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet. * Det er oppnådd enighet mellom EØS/Efta-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen. * Stortinget stemte i 2018 for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. * Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig. Kilde: NTB.

– Vi noterer med interesse at Høyesteretts flertall anfører at EUs energibyrå Acer via Esa kan fatte vedtak av betydning for Statnett, og at det er Efta-domstolen og ikke norske domstoler som skal behandle og eventuelt bøtelegge ved brudd på retningslinjer og pålegg, sier Pedersen videre.

Høyesterett er delt når det gjelder hvordan grunnlovsspørsmålet kan prøves. Retten delte seg i et flertall på tolv og et mindretall på fem når det gjelder under hvilke omstendigheter grunnlovsspørsmål kan prøves.

