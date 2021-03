Frode Berg ber Stortinget offentliggjøre EOS-rapport

I et åpent brev ber spiondømte Frode Berg Stortinget om å offentliggjøre så mye som mulig av EOS-utvalgets rapport om etterretningsoperasjonen i Russland.

– Det er mitt håp at den nyoppnevnte stortingskomiteen bidrar til at både jeg og andre får maksimalt innsyn i rapporten fra EOS-utvalget, skriver Berg i brevet.

Stortinget satte sist torsdag ned en særskilt komité som skal behandle rapporten fra EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgand for de hemmelige tjenestene. Forsvarsdepartementets beslutning om å hemmeligholde rapporten er ett av temaene som skal diskuteres.

Selv mener Berg at hemmeligholdet er absurd.

– Jeg har virkelig vanskelig for å forstå at dette kan være sant. Det er helt absurd av mange grunner. For det første er jo store deler av saken allerede kjent for offentligheten, skriver han i brevet.

– Absurd er det også for meg at den som granskes, selv kan bestemme at resultatene av granskningen skal holdes hemmelig. Jeg mener at dette ikke kan være siste ord i saken. Jeg har for egen del et stort behov for å forstå det som skjedde, og det mener jeg å ha et visst krav på, skriver han videre.

