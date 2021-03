Undersøkelse: Halve befolkningen bruker munnbind feil

Spesielt en feil peker seg ut.

Halvparten av alle nordmenn bruker munnbind feil, ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov, på vegne av nettapoteket Farmasiet.

Undersøkelsen viser blant annet at:

Bare halve befolkningen oppgir at de har innarbeidet gode rutiner for bruk av munnbind.

4 av 5 av de som bruker tøymunnbind bruker dem mer enn én gang før de vaskes og 7 prosent vasker aldri tøymunnbindet. Dette er i strid med myndighetenes råd om å vaske munnbindet etter hver gang det ble brukt.

Nesten halvparten av de som bruker engangsmunnbind bruker det mer enn én gang, også dette i strid med myndighetenes råd.

30 prosent har observert munnbind som brukes feil hos andre.

Overrasket

- Jeg ventet at det endel feilbruk på munnbind, det har jeg observert selv, men at det er såpass mange som ikke vasker tøymunnbind eller bruker engangsmunnbind flere ganger overrasker meg. At vi ikke er nøye med hygienen er bekymringsverdig, sier Lisa Grinaker, fagsjef i Farmasiet, til Nettavisen.

Hun sier at problemet med å bruke munnbind flere ganger er at dette kan øke sannsynligheten for å bli smittet mer enn det å ikke bruke munnbind i det hele tatt.

– Når du har brukt det en stund og det blir skitten og fuktig. Da har ikke den tiltenkte effekten og stopper ikke partiklene like godt. Men det som er enda verre er at hvis du tar det av og legger det i en lomma og tar det på igjen med skitne finger, så kan munnbindet bli forurenset med skitt og bakterier, sier hun.

Hun sier at nettopp av den grunn bør du ikke ta på et munnbind etter å ha brukt det, selv om det bare var for en ganske kort periode.

Menn dårligere

Ifølge statistikken er det spesielt menn som sliter med å følge reglene. De er generelt dårligere enn kvinner både på bruk av munnbind og hygienen rundt det.

Undersøkelsen viser også at mindre enn halve befolkningen er klar over at munnbind-bruk først og fremst er for å beskytte andre, ikke seg selv.

– Vi bruker ikke munnbindet for å først og fremst beskytte oss selv, men for butikkmedarbeiderne, de eldre, risikogruppene og alle andre som potensielt kan bli smittet av oss. Siden de som har korona ikke nødvendigvis har noen symptomer, er det å bruke munnbind en viktig del av dugnaden vi alle gjør for å hjelpe hverandre, sier hun:

– Jeg forstår at det kan være irriterende å bruke munnbind, men i ytterste tilfelle kan det faktisk redde liv.

