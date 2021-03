Etterforsker «Farmen»-fest: Kan risikere 150.000 i bøter

Politiet i Finnmark bekrefter at de har åpnet etterforsking av de 14 deltakerne som i helgen hadde reunion-fest.

Saken oppdateres!

Festen ble omtalt av Nettavisen og flere andre norske medier søndag ettermiddag. Da hadde nemlig fjorårets «Farmen»-deltakere gjenforent seg i Porsanger i Finmark, bostedet til deltaker Nils Kvalvik.

Under sammenkomsten ble det delt flere bilder og videoer på sosiale medier fra blant annet en fest lørdag kveld. Her sto deltakerne tett i tett og drakk også sprit fra samme flaske.

Søndag bekreftet operasjonsleder for Finmark politidistrikt, Stein Hugo Jørgensen, til Dagbladet at det blir opprettet en politisak av «Farmen»-festen. Han la til at saken skulle etterforskes mandag av politiet.

Risikerer 150.000

Nå har også Finnmark politidistrikt gått i gang med etterforskningen av samlingen.

- Vi ønsker å få kartlagt hva som har skjedd, og om det foreligger brudd på covid-19-forskriften. Vi må se på om dette er et arrangement som faller inn under forskriftens paragraf 13. Saken etterforskes på vanlig måte, sier påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

Det fremkommer fra de nye nasjonale retningslinjene fra 23. februar at arrangementer som samler personer fra forskjellige kommuner bør utsettes eller avlyses.

Regelen som tillater 100 personer å være i det samme lokale gjelder kun om personene til stede har fastmonterte og tilviste plasser. I tillegg er det frarådet å unngå alle unødvendige reiser selv innenlands.

- Det er viktig at de forskjellige smitteverntiltakene følges, og at vi alle gjør det vi kan for å forhindre at smitte spres. Dette gjelder også i områder hvor det er lite smitte som i Finnmark, understreker Daae.

I henhold til forbudene kan brudd på smittevernsoverskriftene innebære 20.000 kroner i bot for arrangøren, som i dette tilfellet er Kvalvik. I tillegg kan det vanke bøter på 10.000 for de andre deltakerne.

Hvis politiet mener smittevernforskriftene er brutt, vil realitydeltakerne dermed risikere å betale et samlet beløp på 150.000 kroner for gjensynsfesten.

Daae bekrefter også at reaksjonen vil være bøter om det viser seg at covid-19-forskriften er brutt.

