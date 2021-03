Milliardtap for Stordalen

Stordalens Nordic Choice Hotels tapte 1,93 milliarder kroner i fjor.

Saken oppdateres.

Nordic Choice Hotels fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger i 2020 på -1.028 millioner kroner, mot 1.041 millioner i 2019. Dette er tall iberegnet de nordiske kompensasjonsordningene. Resultatet før skatt ble -1.931 millioner kroner, mot 417 millioner i 2019.

Selskapet skriver at nedstengningen av samfunnet har rammet alle deler av virksomheten hardt.

– Vi har for eksempel tidvis kun hatt tre åpne hoteller i Oslo, mot 16 normalt. Noen av hotellene våre har måttet holde stengt gjennom hele koronapandemien, selv om vi har gjort det vi kan for å sikre markedsandeler gjennom kampanjer og gode tilbud til gjestene våre, sier Torgeir Silseth, som er sjef for Choice, i en pressemelding.

