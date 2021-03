UiO vil hurtigteste tusenvis av studenter de neste tre ukene

Smitten har økt betraktelig i Oslo den siste tiden. Det gjør at Universitetet i Oslo tirsdag starter hurtigtesting av alle studenter og ansatte.

Hurtigtestene skal unnagjøres på Blindern, der UiO har campus. Alle studenter og ansatte som skal innom campus på Blindern, oppfordres til å teste seg minst én gang i uken, de neste tre ukene.

Det skriver skolen i en pressemelding, ifølge universitas.no.

–⁠ Vi er veldig glade for at Oslo kommune har lagt sin hånd over unge mennesker, inkludert studenter, i denne situasjonen, sier rektor Svein Stølen til Universitas.

To testboder vil settes opp på Frederikkeplassen på Blindern: én for studenter og ansatte med symptomer og én for dem uten symptomer.

Målet er å fange opp smitte raskt og kunne igangsette smittesporing tidlig i prosessen. Universitet anslår på sine sider at mellom 1.500 og 2.000 studenter vil testes i uken.

(©NTB)

