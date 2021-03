Moss strammer inn tiltakene – påbudt med hjemmekontor

I Moss blir det påbudt med hjemmekontor, full skjenkestopp og plikt til å bruke munnbind. Det vedtok formannskapet i Moss mandag.

Årsaken er at over 90 prosent av koronatilfellene de siste 14 dagene er den muterte britiske varianten. Dermed legger Moss kommune seg på risikonivå 4.

I tillegg stenges blant annet svømmehaller, lekeland, kino og kulturtilbud som samler mennesker innendørs, melder NRK. Men treningssentre kan holde åpent så lenge de er bemannet.

I Moss er det også rødt nivå på videregående skoler og voksenopplæringen, mens barnehager og grunnskoler er fortsatt på gult nivå.

Trer i kraft onsdag

Det blir påbud om hjemmekontor og en plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Dermed må munnbindet på i «butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter».

For idretten blir det ikke tillatt med organisert aktivitet innendørs for personer over 20 år i grupper på tre personer eller flere.

De strenge tiltakene gjelder i første omgang i to uker. Forskriften trer i kraft på onsdag.

Begrens sosial kontakt

I tillegg til den vedtatte forskriften, styrkes budskapet om at alle innbyggere bør begrense sosial kontakt, skriver Moss Avis.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus oppfordrer folk til å møtes utendørs, ikke ha besøk av flere enn fem gjester utover egen husstand og at antallet man er sammen med, ikke bør overstige ti personer.

I Moss kommune ble det registrert 18 nye smittetilfeller det siste døgnet.

(©NTB)

