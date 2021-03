50 – Jorun Stiansen om hva som egentlig skjedde etter «Idol», comebacket og hvorfor hun ikke vil gifte seg med samboeren

Jorun Stiansen er ukens gjest i «Schendis».

Da Jorun Stiansen gjorde TV-comeback i «Skal vi danse» i 2017, 11 år etter at hun vant den historiske «Idol»-sesongen i 2005, var det mange som lurte på hvor hun hadde vært i mellomtiden.

Etter «Idol»-seieren fikk sørlendingen nemlig en vanvittig karriere. Med ordene som «heilt sinnssykt» seilte hun inn i et liv som en superstjerne, som ikke så ut til å ha noen ende. Det var derfor ingen forsto hva som skjedde da det plutselig ble bom stille.

I Nettavisen-podkasten «Schendis» forteller Jorun Stiansen for aller første gang om hva som egentlig skjedde, og hvorfor hun trakk seg unna rampelyset den gang. Den sprudlende sørlendingen forteller om svært mørke dager, som få kan tro den blide Jorun Stiansen har vært gjennom. Hun forteller åpenhjertig om hvordan hun kom seg ut av den mørke boblen, og hvorfor akkurat «Skal vi danse» skulle bli vendepunktet tilbake til der hun aller helst vil være – nemlig i rampelyset.

I dag er Stiansen blant annet aktuell med «Sofa» og har vært å se i en rekke TV-program, som blant andre «Camp Kulinaris». I «Schendis» forteller Stiansen også om fremtidsplanene og hva hun drømmer om både i karrieren og på privaten. I tillegg forteller hun om hvordan hun traff samboeren Egil Furre, hva hemmeligheten bak det langtlevende forholdet er og hvorfor hun aldri vil gifte seg med han – til tross for at hun hevder at han er mannen i hennes liv.

