New York-guvernør Cuomo bes gå av etter anklager om seksuell trakassering

Andrew Cuomo er under etterforskning etter anklager fra flere kvinner.

Det er tre kvinner som nå har stått fram med fortellinger om at guvernøren i New York har utsatt dem for seksuell trakassering. To av dem er statlig ansatte. Det skriver The New York Times. De har også publisert et bilde der Andrew Cuomo holder hendene sine på kinnene til en av kvinnene, hvorpå kvinnen har sagt at han blant annet spurte «kan jeg kysse deg».

Den demokratiske kongressrepresentanten Kathleen Rice, som representerer New York i Representantenes Hus mener de mange anklagene gjør at Cuomo nå må gå av.

- Tiden er inne. Guvernøren må gå av, skriver Rice på Twitter natt til onsdag.

En av journalistene i New York Times har delt følgende på Twitter:

- Utrolig nok fanget en fotograf øyeblikket, og dette ansiktsuttrykket hennes.

Her er oppslaget til The New York Post har om den samme saken på Twitter:

Bildet viser situasjonen der Cuomo tilnærmet seg en kvinne i et bryllup, en av kvinnene som nå anklager han for seksuell trakassering. Han skal blant annet ha spurt: «Kan jeg kysse deg?».

Denne episoden kommer fram i kjølvannet av at to andre kvinner nylig har stått fram med anklager mot den populære demokratiske guvernøren, om at han skal ha kommet med upassende berøringer og kommentarer til dem.

Gransker anklagene

New Yorks delstatsjustisminister er alt i gang med granskingen av anklagene mot Cuomo for seksuell trakassering etter å ha fått grønt lys fra hans kontor. Delstatsjustisminister Letitia James sier hun fikk et brev fra Cuomos kontor mandag som ga henne myndighet til å etterforske anklagene.

I brevet blir hun gitt myndighet til å engasjere et utenforstående advokatkontor til å gjennomføre granskingen, med full rett til å innkalle vitner. Resultatet vil bli offentliggjort, sier hun.

- Ertet folk

Cuomo erkjente søndag for første gang at noe av hans opptreden kan ha vært «for ufølsom og for personlig», og at han vil samarbeide med granskingen.

Cuomo, som ikke har vært å se siden onsdag, insisterte på at han aldri tok på noen på en upassende måte, eller forsøkte å innlede noe forhold. Men han sa han hadde ertet folk i et forsøk på å være «leken».

Natt til onsdag kom altså denne tredje kvinnen fram med sin historie.

Ifølge The New York Times hevder Anna Ruch (33) at Cuomo spurte om å kysse henne på et bryllup i 2019, og deretter la hånden sin på nedre del av ryggen hennes.

- Uønsket berøring og kyssing

Ruch sier i et intervju at hun deretter trakk seg unna og følte seg «sjokkert og ydmyket» over hendelsen.

Charlotte Bennett (25), som er en tidligere stabsansatt av Cuomo, hevder at Cuomo snakket til henne om sitt ønske om å innlede forhold til kvinner i 20-årene.

En tredje kvinne og tidligere Cuomo-medarbeider, Lindsey Boylan, har skrevet en blogg der hun anklager Cuomo for uønsket berøring og kyssing.

