Knut Arild Hareide selger huset

Knut Arild Hareide og Lisa Marie Larsen selger sin bolig på Grefsenkollen. Det vekker interesse. Boligen er lagt ut med en prisantydning på 16 millioner kroner.

- Det har vært stor pågang på annonsen på Finn, av naturlige årsaker. Men jeg ser at det er mange som er mer enn bare nysgjerrige, sier megler Bettina Due i DnB Eiendom, som har avtalt flere privatvisninger etter at annonsen ble lagt ut.

Ny i 2013

Boligen har et bruksareal på 298 kvadratmeter og strekker seg over tre etasjer. Eneboligen var ny i 2013. Med blant annet en utleiedel, garasje til to biler, seks soverom, tre stuer, tre bad og et separat WC, samt vaskerom.

- Denne boligen passer nok mange på grunn av størrelsen og at det er stor utleiedel som genererer skattefrie inntekter hver måned. Den kommer nok til å gå raskt, tror Due.

Økonomiske grunner til salg

Til VG forteller Hareide at boligen selges fordi den er i største og dyreste laget.

- Hovedgrunnen til at vi ønsker å selge er at vi i dag bor i et hus som vi synes er i største og dyreste laget. Vi er en småbarnsfamilie med kun én inntekt, og et salg vil redusere huslånet vårt og våre totale bokostnader», skriver han i en tekstmelding til VG.

KrF-lederen og kona giftet seg i 2012. De har to barn. Paret skal ifølge VG ha bodd i boligen på Grefsen siden 2014.

