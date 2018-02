Alle abonnenter av NA+ er med i trekningen av Golden Circle-billetter til Eminem

Lyst til å stå rett foran scenen for å se Eminem? En av våre abonnenter får to billetter.

Den 30.juni er det klart for Oslo Sommertid.

Festivalen som i fjor hadde Marcus & Martinius (M&M) som trekkplaster har i år klart å stave helt ut. Hovedtrekkplasteret, som kommer i tillegg til andre artister, er den legendariske rapperen Eminem.

Vi har vært så heldige at vi fikk tak i to Golden Circle-billetter til konserten. Som den første store konkurransen for våre abonnenter deler vi ut disse to billettene blant alle som har et gyldig abonnent på NA+ den 23. mars, eller fredagen før påske om du vil.

Det vil si at en av våre abonnenter kan den 23.mars gå inn i påsken med viten om at noen kan inviteres til å stå rett foran scenen på Oslo Sommertid, med Eminem og andre artister.

Du trenger altså ikke å gjøre noe aktivt for å vinne, men du må være en av våre abonnenter for å vinne den 23. mars.

Her finner du NA+

NA+ er det beste fra 63 lokalaviser og nasjonale nyheter, løpende pluss-saker samt live sport (se sendeskjemaet i februar her).

Les mer om hva du får med NA+ her

Mest sett siste uken