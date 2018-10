- Statstjenestemann (52) søker dame med «generende hårvekst»

Husker du de gamle kontaktannonsene fra blader som Romantikk og Allers? Eirik Lande dykker i arkivene - nå tar Instagram-kontoen hans helt av.

(Vi.no): - Ideen kom i april i år etter at jeg kjøpte noen gamle Romantikk-blader på ei bruktsjappe i Bergen. Blant de mange, kjedelige og standardiserte kontaktannonsene så jeg en og annen skikkelig snål, og gjerne ufrivillig komisk formulering, som fikk tårene til å trille av latter. Det som interesserer meg er altså de som snubler i forsøket

Det forteller Eirik Lande (37) til Vi.no.

Lande er mannen bak Instagram-kontoen tinder_i_gamledager.

Her legger han ut, mildt sagt, særegne kontaktannonser som ble publisert i diverse ukeblader på 1900-tallet.

37-åringen tenkte at dette ville sikkert flere ha glede av, og bare fire måneder senere er det mer enn 1500 som følger kontoen hans.

- Svett dame med hårete legger

Kontaktannonsene finner Lande i blader han har fått eller kjøpt på bruktbutikker eller Finn.no. Det er alt fra tilsynelatende, uskyldige blader som Romantikk, til mer vovede magasiner som Lek og Aktuell Rapport.

I noen av kontaktannonsene som Lande har gravd frem, kan vi for eksempel lese:

- Dame som har hårete legger eller har evne til å svette, søkes av mann i 30-årene.

- Mann i midten av 50-årene, ønsker bekjentskap med «tyskertøs.»

- Jeg er en ensom dame, 60 år, som ønsker meg en venn, 60-65 år. Det er fint om du har bil.

- Troende gutt på 22 år ønsker kontakt med jenter, 16-50 år. Kjærligheten har ingen grenser!

Ikke helt normen av det vi ser av kontaktannonser nå, gjerne, men 37-åringen mener at vi likevel kan dra paralleller til dagens datingprofiler på nett, for eksempel Tinder.

- Konseptet er likt; folk prøver, på mer eller mindre hjelpeløst vis, å finne kjærligheten, eventuelt noen å ligge med. Tinder handler i første rekke om bilder, men bildene kommuniserer mye av det samme som tekstene i de gamle kontaktannonsene: «Glad i skog og mark», «elsker motorsykler», «tar gjerne en fest iblant», «lengter etter akkurat DEG», forklarer Lande.













- Kanskje var man litt mer utleverende i kontaktannonsene før fordi man signerte med B.m.«Ulykkelig Jomfru». På Tinder står de fleste frem med navn og bilde, på den måten risikerer de mer, legger han til.

«Uforskyldt skilt»

Det velkjente ukebladet Allers, ble etablert for over 140 år siden. Magasinet hadde lenge spalten «Finn en venn» der leserne kunne sende inn kontaktannonser. Spalten ble avviklet i 2009, men kontaktannonsene var en viktig ingrediens i Allers, forteller Aud Dalsegg, ansvarlig redaktør:

- Spalten var svært populær, vi fikk massevis av brev hver uke, fra kvinner og menn, landet rundt, forteller Dalsegg til Vi.no.

Det fleste som sendte inn brev var på jakt etter en kjæreste, og det hendte nok at det var høytlesning av underholdende brev i redaksjonen, avslører redaktøren:

- Det var for eksempel vanlig på 1970-og 80-tallet å beskrive seg selv som «uforskyldt skilt», sier Dalsegg.

Ifølge Allers-redaktøren var det ikke så ofte at det kom brev med upassende innhold, men noen var gjerne litt «på kanten»:

- For eksempel skrev en mann at kona ikke var så glad i sengekos lenger, derfor søkte han en elskerinne, forteller Dalsegg videre.

Penis-bilder gammelt nytt

Allers-redaktøren mener, som Lande, at de eldre kontaktannonsene var mer utleverende og håpefulle enn dagens Tinder-profiler, siden de jo var anonyme og uten bilde.

- Men det er nok mer seksualisert språk på dagens datingsprofiler enn i de gamle kontaktannonsene, syns Dalsegg.

Lande mener samtidig at slike ting som å vise frem kroppen til fremmede slett ikke er noe som har oppstått i nyere internett-tid:

- De som tror at deling av penisbilder til fremmede var en trend som kom med internett, bør åpne et erotisk magasin fra 1980-tallet. Der flommer kontaktannonsene over av både «dickpics» og pupper!

