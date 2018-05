Slik overlever du som mellomleder

Er du mellomleder? Stakkars deg!

Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon. Du befinner deg mellom barken og veden, eller mer korrekt; mellom toppledere, medarbeidere og kollegaer. Du føler deg som dritten i midten. Du jobber sent, rekker aldri å bli ferdig med oppgavene dine, du sliter med jobb/fritid, du er sliten og føler ikke du strekker til.





Mellomlederrollen er kanskje den viktigste rollen i organisasjonen. Det er mellomlederen som skal sette strategien «ut i live». Det er mellomlederen som skal sørge for at medarbeiderne har fokus på de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien, og nå de målene som er satt.

Hvordan kan du bli bedre i din jobb som mellomleder?

Bli kvitt apekattene

Det første du må lære deg som mellomleder, er å bli kvitt apekattene, eller redusere antall apekatter til et minimum. Apekatter er alle problemene og oppgavene som dine medarbeidere, kollegaer og sjefer kaster på din pult, eller sender deg på e-post, og som gjør at du drukner i arbeid. Hvordan skal du klare å få ryddet opp i denne enorme arbeidsmengden?

Det viktigste tipset her er:

Ikke tillat at medarbeidere og kollegaer kommer til deg med et problem. Medarbeiderne og kollegaer skal komme til deg med forslag til løsninger, men aldri problemer. Hvis de kommer med et problem, spør: "Har du noen forslag til løsninger?" Hvis de ikke har det, be dem gå tilbake og tenke på hvilke mulige løsninger som finnes. Når de har gjort det, kan de komme tilbake til deg og presentere mulige løsninger og aller helst en anbefaling.

Det er mange fordeler med denne måten å lede på, som jeg vil kalle å coache.

Medarbeiderne lærer å reflektere og løse problemer på egen hånd

De får mestringsfølelse ved å løse problemene selv

De føler at deres mening blir hørt og verdsatt

De føler tillit til deg som leder

De blir bedre trent til mulig fremtidig nye oppgaver

De sitter ofte nærmest problemstillingen, og har kanskje bedre forutsetninger for å kunne finne den beste løsningen selv, men mangler selvtilliten.

Du får frigitt tid til å lede.

