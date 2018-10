10 låter du må høre nå

Nytt album fra DumDum Boys, nye innspillinger fra deLillos og Michael Krohn, Mark Knopfler og Julie Bergan.

En ny fredag betyr mye ny musikk. Denne gangen med mange herlige nyheter fra mange store artister.

Vi starter med en artist du kanskje ikke har hørt om. Enda. Mina Rajabpour og Valium Poetry. Norsk musikk er ikke ofte så vakkert og nyskapende.

Det blir en hard overgang til Colter Walls amerikanske countryverden før Mark Knopfler drar fram en låt fra sitt kommende album. Det er akkurat slik du vil tror det er.

Rolling Stones kommer med nye utgaver av mange av sine album, og deres 50(!) års versjon av Street Fighting Man er rett og slett strålende.

Akustisk blir det når deLillos har spilt inn Kokken Tor på nytt, og det er veldig annerledes og hyggelig. Spesielt for de som har hørt originalen.

Helene Bøksle er vår neste ut med den nydelige The Spirit in the Snow fra sitt nye album før Michael Krohn har spilt inn Jeg vil bli som Jesus på nytt (fra Kjøtt-tiden).

DumDum Boys overrasket mange med et helt nytt album fredag, og vi har valgt ut det første sporet rett og slett fordi vi ikke har rukket å høre hele enda. En fin start, og vi gleder oss selvfølgelig til resten.

Julie Bergan har en strålende U Got Me, og vi avslutter den nesten helnorske fredagen med Einherjer og deres Mine Våpen Mine Ord.

God fredag!

Her kan du høre alle de tidligere låtene vi har valgt ut

