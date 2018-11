10 låter du må høre nå

Det er fredag, og det er ny musikk fra den aller øverste hyllen.

Hver eneste fredag kommer det ny musikk på strømmetjenestene. Hver eneste fredag plukker vi ut ti av låtene vi mener du bør høre litt ekstra på.

Denne gangen begynner vi med nydelige SRSQ og den vakre Only One. Meget gode syv minutter med stemning slik du sjeldent får. Vi fortsetter med Marianne Faithful som har gitt ut en innertier av et album. Låten vi har plukket ut er It's All Over Now, Baby Blue. Det kunne vært hele albumet.

Boy George og Culture Club er tilbake. Bedre enn noen gang, og låten Life viser det. Anna from the North covrer Nothing Compares 2 U slik at du nesten glemmer tidligere versjoner før Anna-Marie går mot det perfekte på Perfect To Me.

Doug Paisley synger om å være ensom, mens avdøde Tom Petty har fått en ny boks hvor vi henter en versjon av den gode låten Sins of My Youth.

Dolores Haze synger om dickpics i Banana, mens Bill Ryder-Jonas er alternativ og god på Don't Be Scared, I Love You.

Det hele avsluttes med en knyttneve til mellomgulvet med Prodigy, og Light Up The Sky. Det er som en tidsmaskin.

Hør musikken her:

