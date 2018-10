10 nye låter du bør høre nå

Det er nydelige låter fra Muse, Rod Stewart, Tony Joe White, Steve Perry og Cher(!) denne uken.

Uansett om du er klar eller ikke for høsten så er musikken for høsten allerede her. Vi har som vanlig plukket ut 10 nye låter du bør høre på nå.

Vi starter med Mumford & Sons. De britiske folkrockerne er aktuelle med singelen Guiding Light fra albumet som kommer i november.

Cher på sin side har skrudd på maks autotune og spilt inn Abba. Det er uhorvelig fint å høre på om du ikke tenker at alt må være så forbasket genialt. Enkelt og greit fra en sanger som har det særdeles moro. Vi har valgt vår favoritt Gimme! Gimme! Gimme!

Så drar vi det ned litt med legendariske Tony Joe White før det fortsetter med Journey-vokalist Steve Perry på soloeventyr. To amerikanere som kan sine saker godt.

Fra et ganske ujevnt Rod Stewart-album har vi en fin låt hvor han samarbeider med Bridget Cady. En god låt.

Muse synger Pressure, som vil glede alle fans av Muse mens legendariske Cypress Hill har et album som er veldig middels. Dog noen låter er langt fra det, slik som denne: Pass the Knife.

Mudhoney har for få hørt på, men flere bør. Spesielt denne vi har valgt med sitt sterke politiske budskap: Please Mr. Gunmen. Joe Strummer er heller ikke redd for politikk, eller mer riktig han var ikke det. Samlealbumet med låter fra hans mange soloforsøk (dette er The Clash-mannen ja).

Spillelisten avsluttes med nydelige Natteravn fra Linda Vidala.



