10 nye låter du må høre nå

Nye sanger fra Lana del Ray, Weezer, Slash og Noah Cyrus. Dette bør du høre på nå.

Hver fredag går Nettavisen gjennom nyhetsbunken av musikk for å gi deg en liten guide til låter du bør oppdage nå. Vi velger ut det vi mener er de 10 du absolutt bør høre på nå for å få med deg nytt, nyutgitt og ferskt.

Denne uken starter vi med Lana Del Rey som har kommet med en nydelig ballade i Venice Bitch fra albumet som kommer i 2019. Det fortsettes i popsporet på neste låt, men denne gangen det som kalles powerpop. Vi har falt sidelengs for låten Heaven av New York-gruppen Charly Bliss.

David Bowie fra arkivet

Fra gruppen og artister fra samme by er låt nummer tre David Bowie, som selvfølgelig ikke har en ny låt. Sangen Love You Till Tuesday er hentet fra et hyllestalbum til Ivor Raymonde, og var opprinnelig en demo fra 1966 som har vært bootlegget tidligere. Han framførte den også på Top Gear(!).

Eminem krangler med Machine Gun Kelly, og laget en ny singel av det kalt Killshot. Et godt eksempel på at rap muligens blir bedre med litt sinne innebygget.

Richard Swift og Cat Power

Richard Swift døde den 3.juli i år, og hadde spilt inn et album før han døde. Albumet fra det tidligere medlemmet i The Shins og The Black Keys er her nå, og vi har valgt ut låten Sept20.

Cat Power er nok en amerikaner på vår liste, og låten Stay har du kanskje hørt før. Det er opprinnelig en låt du kan ha hørt med Rihanna (hun ga den ut i 2013 på singel). Denne versjonen er nydelig, og bør høres.

Noah Cyrus. En av de mange talentfulle i Cyrus-familien er her med ny singel.

Det er mye talent i Cyrus-familien, og Noah Cyrus er kanskje det tilskuddet med den vakreste stemmen. Hun er her med et album, og låten Punches bør virkelig høres. Samme hvor mange fordommer du måtte ha mot andre medlemmer fra familien (Ja, vi snakker om Billy Ray og Miley).

Weezer har laget en låt til filmen Spell, og California Snow er kanskje litt annerledes enn du er vant til uten at det blir dårlig av det. Helt klart verdt å høre på fra Los Angeles-gruppa.

En liten pause fra nytt og amerikansk tar vi med fra det nye albumet til britiske Suede, The Blue Hour, som er klassisk slik du husker Suede blant annet med den vakre Wastelands.

Den siste låten på vår liste denne gangen er det Slash som kommer med fra det nye albumet sammen med Myles Kennedy and the Conspirators: The Call of the Wild.

