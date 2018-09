10 nye låter du må høre nå

Ny musikk fra Chris Cornell, Lady Gaga, Elton John og Eva Weel Skram.

Høsten kryper sakte inn over oss, og det preger også musikken som kommer. Det er mer melankoli å spore i utgivelsene når løvet faller fra trærne, og denne uken begynner vi med supergruppen fra countrymusikken: Pistol Annies. Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angaleena Presley ga ut et album sist i 2013, og kommer snart med et nytt (2.november). Balladen Best Years of My life har vi valgt ut på denne listen som en liten smakebit.

Rolig blir det også med Lady Gaga(!) og Bradley Cooper (!!!!) i duett fra filmen A Star is Born. Nyinnspillingen av klassikeren fra 1976 er regissert av Bradley Cooper selv, og vil ha premiere i Norge den 12.oktober. Om du noen gang lurte på om Lady Gaga virkelig kunne synge, eller for den saks skyld vurderte om Bradley Cooper var en god vokalist får du svaret her. Dette er rett og slett nydelig.

Michael Bublé med klassiker

Michael Bublé på sin side er det vel ingen som har tvilt på at kan synge, og hans nye album som kommer i november har allerede fått sin første singel: When I Fall in Love. Opprinnelig en sang gitt ut i 1952, som du sikkert har hørt før. Klassisk som det alltid har vært med Bublé.

Klassisk har det også blitt for Eva Weel Skram på sitt første album på norsk (Finne Heim). Vi har valgt ut den vakre kjærlighetslåta Finaste.

Chris Cornell døde i 2017, men det er funnet en del låter som ikke har blitt gitt ut og en av dem er When Bad Does Good. En nydelig låt med en stor vokalist som dessverre er borte.

Weezer vs Toto

En låt som faktisk har vært ute en liten stund, men som har fått en musikkvideo og ny fokus er Weezers cover av Toto-klassikeren Africa. Det er nok mange som ikke har hørt den enda, så vi tar den med selv om du skal være ganske detaljorientert for å finne store forskjeller fra originalen bortsett fra den noe mer aggressive gitaren under refrenget.

Mer dansefot blir det med Black Eyed Peas og Big Love før Jon Olav skriver på passet til en del nordmenn på Idiot. Elton John har samarbeidet med Young Thug på High, som fungerer sjokkerende godt. Nesten like overraskende som hvor god Robyn er på Honey. Ja. hun. Hun er tilbake. I toppform.

