10 nye låter du må høre nå

Mark Knopfler, Smashing Pumpkins og Chris Cornell er her med årets julegaver.

Hver fredag kikker vi på nyhetene innenfor musikken for å anbefale deg 10 nye låter du bør høre nå.

Denne fredagen er det særdeles mange vakre låter. Det starter med Tim McGraw med låten Gravity fra Free Solo-dokumentaren om Alex Honnald fra National Geographic. Nydelig ballade med naturlige countryovertoner.

Samme påvirkning får du, med noen bluestanker, fra Mark Knopfler på den særdeles kule Just A Boy Away From Home. Smashing Pumpkins på sin side har fortsatt sin reise med sitt delvis gjenforente band, og den vakre With Sympathy. Muligens en av de sterkeste comebackene på år og dag.

Supergruppa The Good, the Bad & The Queen er her med nytt album, og deres Gun to the Head er like rar som den er vakker. Gruppa er for øvrig Damon Albarn (Blur), Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve/Blur) og Tony Allen (Fela Kuti).

Imagine Dragons synger om Real Life, mens vi sniker oss litt på denne listen ved å ta to låter fra Chris Cornells samlealbum. Den første er en ny miks av kanskje den beste grungelåten som ble laget fra grungens storhetstid: Hunger Strike med Temple of the Dog.

Videre har vi Mariah Carey og Anne Grete Preus, som det er omtrent like lett å sammenligne som vel, hva som helst. Knut Anders Sørum synger om håp fra trollefilmen som kommer i jula før vi avslutter med Chris Cornells Imagine live. Eller det er Lennons, men hans versjon.

Her kan du høre våre ti utvalgte:

