Anmeldelse: 17 (NRK)

Den nye dramaserien fra Groruddalen i Oslo er her. En serie som gir et innblikk i en verden de fleste av oss ikke kjenner.

NRKs nye dramaserie følger Abdi, den norsk-somaliske gutten som bruker mye av fritiden med å henge med sine kompiser i Groruddalen i Oslo.

Sammen med sin norsk-tyrkiske venn Emrah er de innblandet i småkriminalitet på jakten etter noe å gjøre.

I korte kvarters episoder følger vi Abdi over 17 dager hvor livet blir fullstendig snudd på hodet, om vi skal tro forhåndsomtalen. Vi har sett på de første fem episodene hvor det er mye drama og en verden veldig få av oss kjenner.

I de episodene begynner det en tur nedover en vei som virker tilfeldig, og hvor Abdi dras uten at han selv gjør mye for det mot en avgrunn. Familie, venner, mulig kjæreste, skole, politi og verden rundt påvirker Abdis ferd mot noe.

Dramatisk er dette meget bra, og selv om det er en ungdomsserie vil den appellere bredt. Mange mener mye om første eller andre generasjons innvandrerungdom, men sjeldent har det blitt gitt et såpass godt innblikk i en hverdag som for mange er fjern. Det er ingen tvil om at hovedpersonene her er norske, men de opplever et annet Norge enn veldig mange gjør.

Etter de fem episodene vi har sett er det lett å bli glad i hovedpersonen, men samtidig fylt med en redsel for hvor dette ender. Det er nesten så man håper på en amerikansk happy ending selv om det virker usannsynlig.

Skuespillerprestasjonene er meget gode, og både Mohammed Aden Ali i hovedrollen som Abdi og Serhat Yildirim som Emrah er særdeles gode.

Kort oppsummert: Dette kvarteret har du hver dag for et innblikk i en verden du trenger å kjenne litt bedre.

Og så, etter å ha sett serien, vil du skjønne hva kan du pæse meg legsa betyr.

Første episode kommer den 9.september før nye episoder kommer hver dag i 16 dager på NRK nett-tv.

