Anmeldelse: Lykkeland

Det er typisk norsk å finne olje, og å være god. Denne serien er best.

Lykkeland er historien om hvordan Norge ble til en oljenasjon, dramatisert med internasjonalt format av NRK.

Det hele starter i USA. Det finnes ikke olje i Nordsjøen, og en ansatt (Jonathan Kay) i Phillips reiser til Norge for å overgi kontraktene for å lete etter olje.

For oss nordmenn som lever i velstand på grunn av oljemillionene er det ingen avsløring å si hvor serien ender. Vi lever i det. Historien følger vi gjennom de unge som vokste opp med dette, og alt som skjedde rundt dette fra 1969.

Det foregår i fiskebyen Stavanger, som sliter med at fisken nesten har forsvunnet. Før lille julaften 1969 hvor Phillips borer seg inn i tidenes største oljebrønn.

Serien er et typisk amerikanisert drama med mange små historier som belyser historien. De fleste historiene du følger er relativt standardiserte, og normalen er at du vet relativt godt hva som vil skje. Akkurat det kan du enten velge å mene er dumt eller bare glede deg over en serie som følger linjene strålende.

I det som kanskje er en av de peneste seriene som har blitt sendt ut fra Norge noen gang er det utrolig vakkert og bra. Det er typisk norsk å være god, best og typisk at vi fant oljen. Vi vet at vi lykkes, og det er dette vi har bygget Norge på.

Det at vi følger unge mennesker i en brytningstid gir mange gode fortellertekniske løsninger som løses briljant.

Så briljant at vi utroper dette til tidenes beste norske TV-serie.

Serien går fram til dannelsen av Statoil i 1972, og vi gleder oss allerede til den selvfølgelige oppfølgeren som må komme.

Lykkeland er en serie du må se. Første episode kan du se på NRK nett-tv søndag, eller klokken 20:55 på lineær TV.

Serien har 8 episoder.

