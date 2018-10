Dette er nazi-serien du må få med deg

Der er mulig du har gått glipp av den, men nå er den tredje sesongen her og det er ingen unnskyldning lenger for å ikke se denne.

Strømmetjenesten Amazon Prime er for mange nordmenn mest kjent for å ha serien The Grand Tour med Jeremy Clarkson.

Noen har også fått med seg den særdeles underholdende actionserien Jack Ryan, eller den vidunderlige Marvelous Mrs. Maisel.

Alt for få har sett The Man in the High Castle, som nå har premiere på sesong 3.

Serien følger en verden hvor det var Adolf Hitler og nazistene som vant krigen sammen med Japan. USA er styrt av nazister i øst og fascistene fra Japan i vest. Det er spor av motstand, men særdeles lite.

Likevel er det noe som skurrer litt i verdensbildet, bortsett fra den alternative historien. Det er noen filmer som viser noe helt annet. En verden hvor nazistene ikke styrer alt.

TV-serien er basert på en bok av Philip K. Dick, mannen som skrev Blade Runner. Den er laget av Frank Spotnitz, som jobbet mye med X-files. Du skjønner hvor landet ligger, selv om det ikke er helt åpenbart i starten av sesongen.

Du følger Juliana Crain, som i starten av serien opplever traumatiske ting og Joe Blake som jobber med nazistene. John Smith er en amerikansk nazileder og Nobsuke Tagomi er handelsminister for Japan. Deres skjebner møtes selvfølgelig.

Blant annet fordi alle blir involvert i disse merkelige filmene som mannen i det høye slottet samler på. Hva er de? Hvor kommer de fra? Hvorfor viser de noe helt annet enn det som oppleves som en virkelighet?

De personlige historiene viser både en virkelighet under fascisme og nazisme, men også en litt uggen følelse av at noe ikke helt er riktig. Det er både historisk spennende og dramatisk virkelig.

Se sesong 1 og 2 nå hvis du ikke har gjort det.

Vi elsker for øvrig serien i Serieguiden:

Les det følgende KUN hvis du har sett sesong 1 og 2

Der sesong 1 og 2 var mye krigsdrama med noen få elementer av science fiction blir det mye av dette i den tredje sesongen.



Ja, det er flere virkeligheter og skjebnene til menneskene i den virkeligheten vi har opplevd er helt annerledes i andre. Mennesker som er døde i en verden lever i en annen.





Det blir etter hvert mye å følge med på, men på en måte som gjør at du tenker videre. I en naziverden hvor J.Edgar Hoover jobber som agent for nazistene er verre enn den vi levde i, og detaljene gjør at det blir emosjonelt for oss alle. Til tider mye amerikansk, men vi har alle indirekte eller direkte opplevd denne virkeligheten gjennom film og serier før.



Sesong tre er ikke en serie du ser alt på en kveld. Det er litt mye Matrix-tankegang for at du skal klare det. Samtidig er det forsatt en av de mest unike seriene der ute. Fortsatt klart anbefalt.





NB! Har du sett de to første sesongene, og ikke helt føler du husker alt så kan du se denne. IKKE se den hvis du ikke har sett noe før.

