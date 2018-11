Einar Nilsson og Jan Gunnar Solli til finalen i «Skal vi danse»

Einar Nilsson (54) ble sendt direkte videre til «Skal vi danse»-finalen.

Det er lørdag duket for semifinale i «Skal vi danse» og Jan Gunnar Solli, Einar Nilsson og Martine Lunde har svingt seg på parketten.

Einar Nilsson og Anette Stokke er direkte videre til finalen, mens Jan Gunnar Solli og Martine Lunde møttes i duell.

Nilsson har ikke vært i en eneste duell hele sesongen, og er den eldste finalisten i «Skal vi danse».

- Det føles fantastisk. Helt nifst fantastisk, utbryter Nilsson når det er klart at han går rett til finalen.

Jan Gunnar Solli vant duellen

Etter danseduellen mellom Lunde og Solli var det klart at det er Solli og dansepartner Rikke Lund som skal møte Stokke og Nilsson i finalen, som går av stabelen lørdag 17. november.

- Det er fantastisk. Tusen hjertelig til alle som har stemt på oss. Det er helt rått, utbryter en lykkelig Jan Gunnar Solli.

- Og Martine, du er verdens herligste jente, og vi ga folk et show i dag, sier han til dansekollega Martine Lunde, som altså måtte gi seg i konkurransen etter semifinalen.

Lunde hadde med seg venninner på parketten lørdag og ble også overrasket av kjæresten Alexander Sæterstøl. Hun jubler over tredjeplassen.

- Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt, sier hun, og takker dansepartneren, Fredric Brunberg.

- Tusen, tusen takk for alt du har lært meg, for at du har vært på min side, støttet meg hele veien og heiet skikkelig på meg.

SEMIFINALISTER: Martine Lunde, Jan Gunnar Solli og Einar Nilsson svingte seg på parketten lørdag.

Dramatisk sesong

Det er en dramatisk «Skal vi danse»-sesong som nå går mot slutten. Blogger Sophie Elise Isachsen overrasket alle da det ble klart at hun hadde trukket seg fra konkurransen i slutten av oktober.

Også Aune Sand valgte selv å gi seg i konkurransen, og ville gi plassen sin til tidligere Farmen-deltaker, Amalie Snøløs. Sand hadde da kommet inn igjen i konkurransen etter at Frank Løke i september ble kastet ut etter å ha stilt opp på parketten i et Borat-kostyme. Lørdag er det også kjent at Løke ikke inviteres tilbake i finalen.

