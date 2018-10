Dette er vinen for de som liker å slå ut håret.

Hver fredag vil Nettavisens podcaster om vin velge ut ett kjøp du bør gjøre denne helgen.

Kjell-Gabriel Hendrichs er podcaster om vin på Nettavisen, og har også en stor Facebook-gruppe om Vin.

Nettavisen har bedt han komme med et raskt, kort og poengtert tips til hver fredag i en ny spalte. Hver fredag vil du få et raskt vintips så du har tid til både lese tipset, og få kjøpt vinen på ditt nærmeste pol før det stenger.

En frekk fredagsvin

Endelig er høsten her og da passer det jo perfekt å dra frem en tøff sak fra Australia. Nå er tiden for nakenhet ute kanskje over. Om dere tenker det så hold dere til å prøve denne vinen. Naked on Roller Skates er produsert av noen skikkelig rocka folk i en vingjeng som kaller seg Some Young Puncks. Dette er folk som liker å leke med vinene sine og det har de gjort her også. De har latt de ligge litt i eikefat så vinen har blitt litt rund og fått litt sødme på slutten. Her er det smak av mørke bær med en god ettersmak. Dette er ikke vinen for de mest pripne, men for de som liker å slå ut håret litt.

Naked on Roller Skates, kr 189,40

Vinmonopolnr 540001

Finnes på 147 pol

