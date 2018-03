Er dette verdens morsomste Instagram?

Det skal mye til for å slå Ross Smith og hans bestemor...

Noe humor er ganske spesiell, og krever at det ligger en del kjennskap i bunnen før noe kan forstås.

Annen humor er enklere i sin form, mer direkte og tilgjengelig.

Det er ingen tvil om at Ross Smith er et eksempel på det siste, men hvis man liker den formen for humor som kanskje ikke tar mest hensyn til de sarteste følelsene.

Ross Smith er 25 år gammel, hans bestemor er 91. Sammen har de en Facebook-side med over 4,5 millioner følgere.

Det er kanskje likevel på Instagram han er best.

Her ser du hva som skjer når bestemor sjekker ut treningselskende menn (og en kvinne):

Grandma Heckles Bodybuilders 😂🏋🏽‍♂️ Et innlegg delt av Ross Smith (@smoothsmith8) Mars 7, 2018 at 11:50 PST

Bestemor har selvfølgelig ikke bare mobbet bodybuildere. Hun utfordrer også en del, vel, fordommer.

Mannen bak det hele er Ross Smith, som også er ganske stor på YouTube av ganske forståelige grunner:

Mest sett siste uken