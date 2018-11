Frank Løke får ikke komme på «Skal vi danse»-finalen

Mens de andre deltakerne inviteres tilbake til finalen i «Skal vi danse», er det én som ikke får noen invitasjon.

Lørdag 17. november går finalen i «Skal vi danse» av stabelen. De tre gjenværende danseparene, Jan Gunnar Solli og Rikke Lund, Einar Nilsson og Anette Stokke, og Martine Lunde og Fredric Brunberg, møtes til semifinale lørdag kveld.

Under finalen neste helg inviteres også alle danserne fra sesongen tilbake på parketten, men i år skjer det med ett unntak. Ifølge Dagbladet vil nemlig ikke Frank Løke motta noen invitasjon til finalen.

- Det er normalt at alle får tilbud om å bli med på finalen, men det gjelder ikke i Frank Løkes tilfelle, sier Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2 til Dagbladet.

Løke sjokkerte da han danset det som ble hans siste dans i konkurransen i en såkalt «mankini» inspirert av Sacha Baron Cohens karakter, Borat. Opptredenen resulterte i at Løke fikk beskjed av TV 2 om at han måtte forlate konkurransen.

MÅTTE GI SEG: Frank Løke sjokkerte da han dukket opp i Borat-kostyme på «Skal vi danse».

Løkes gamle dansepartner, Tone Jacobsen, er invitert i finalen, mens Løke, etter sjokkexiten, ikke har noe videre samarbeid med TV 2, ifølge Dahl.

- Frank brøt bevisst med produksjonens retningslinjer og dermed brøt han også grunnlaget for videre samarbeid. Han er derfor ikke en del av finaleprogrammet.

Til avisen sier Løke selv at det hadde vært gøy å få være med på fest, men at det er opp til TV 2 hvem de inviterer. Han forteller også at han jobber med en julelåt, og skal i studio finalehelgen.

- Nå skal jeg i studio den helgen, men hvis det var mulig å legge om planene, ville jeg antakelig kommet. Jeg er fra en generasjon der vi ikke er langsinte. Når alt kommer til alt er det uansett deilig at jeg ble renvasket, og det har TV 2 sett, sier han ti Dagbladet.

