Fredagsvinen: Den hellige gral

Denne passer perfekt til helgekosen.

Hver fredag vil Nettavisens podcaster om vin velge ut ett kjøp du bør gjøre denne helgen.

Kjell-Gabriel Hendrichs er podcaster om vin på Nettavisen, og har også en stor Facebook-gruppe om Vin.

Nettavisen har bedt han komme med et raskt, kort og poengtert tips til hver fredag i en ny spalte. Hver fredag vil du få et raskt vintips så du har tid til både lese tipset, og få kjøpt vinen på ditt nærmeste pol før det stenger.

Kler kjøttet godt

Endelig er det helg igjen og da hender det at vi drar frem et godt stykke kjøtt som vi heller litt saus over og kanskje har både sopp og poteter til. Da er det deilig med en skikkelig klassiker av en vin også. Bordeaux er jo den hellige gral for mange vinelskere og Chateau Coufran har en Haut-Medoc fra 2010 som jeg tror kan passe perfekt til helgekosen. Deilige lukter av mørke bær og litt krydder når du putter nesa i glasset og en litt kjølig smak som sitter lenge i munnen. Litt snerpete så du kjenner det litt tørr på innsiden av overleppa men det kler kjøttet godt.

Ch. Coufran 2010 kr 269.90

Varenummer 3463701

Finnes på 127 pol

