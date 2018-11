Fredagsvinen: Fredagsmagi på flaske

Denne vinen er et førstevalg for en vinelsker.

Hver fredag vil Nettavisens podcaster om vin velge ut ett kjøp du bør gjøre denne helgen.

Kjell-Gabriel Hendrichs er podcaster om vin på Nettavisen, og har også en stor Facebook-gruppe om Vin.

Nettavisen har bedt han komme med et raskt, kort og poengtert tips til hver fredag i en ny spalte. Hver fredag vil du få et raskt vintips så du har tid til både lese tipset, og få kjøpt vinen på ditt nærmeste pol før det stenger.

Fredagsmagi på flaske

Felsina Fontalloro regnes som den ultimate referansevinen for druen Sangiovese. Har du planer om å spise en biff i helgen kan dette bli en øyeåpner for deg om du ikke har prøvd den før. Mye smak og tyngde. 2011 utgaven er også regnet som en av de beste på åresvis. Et førstevalg for en vinelsker.

Felsina Fontalloro 2011

Pris: 419.90kr

Vinmonopolnr 2758401

