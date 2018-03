Hole in two

Sigurd Hole er en allsidig og usedvanlig uttrykksfull bassist og musiker. Her får vi to bevis på det.

Trommeslager Jonas Sjøvaag, tenorsaksofonist, bukkehornist og litt til Karl Seglem og bassist Sigurd Hole, har kjent hverandre i en årrekke. De har spilt mye sammen, blant annet i Seglems kvartett med Andreas Ulvo på piano.

Her møtes de i et totalt improvisert landskap - langt unna den melodiske verdenen de utforsker i Seglems univers. Det vi møter her er frijazz basert på mye respekt og store ører. Her blir det lyttet, holdt igjen og bidratt akkurat når situasjonen ber om det.

Det betyr musikk som bølger organisk mot oss - musikk med masse dynamikk i seg og som henter sin inspirasjon fra både det nordiske landskapet og den amerikanske ekspressive frijazzen. Et flott og annerledes møte med tre spennende musikanter.

Sigurd Hole har vært mye flott på hjertet.

Sigurd Hole er en musikant med mange jern i ilden, blant annet også i Jon Eberson Group og Tord Gustavsen Trio og Quartet. Grunnen til at han dukker opp "overalt" er sjølsagt at han er svært så allsidig og veldig bra.

I tillegg til alt det nevnte at har han også gitt seg i kast med den ultimate utfordringa for en bassist, nemlig å lage i soloskive.

Hole tok med seg bassen sin til Ytre Rendal kirke i Hedmark sommeren 2016. Det er stedet der den Oslo-bosatte Hole er født og oppvokst og i trekirka fra 1751 fant han tydeligvis både ro og inspirasjon.

Han deler tolv improviserte "låter" med oss. Mye kommer helt spontant, noe baserer seg på ideer han hadde unnfanga på forhånd. Dessuten spiller han med og reagerer på innspill fra naturen som torden, fugler som synger eller mjukt og varmt sommerregn.

Spesielt buespillet til Hole, det kommer ikke som noen bombe at han har hatt Bjørn Kjellemyr som lærer på Norge Musikkhøgskole, er svært så uttrykksfullt og personlig. Det er en ro og en tilstedeværelse i det Sigurd Hole foretar seg som er sjelden.

Jonas Sjøvaag, Karl Seglem, Sigurd Hole West Wind Drift NORCD/Shipwreckords/Musikkoperatørene





Sigurd Hole Elvesang Elvesang/Musikkoperatørene





