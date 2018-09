Husker du maksisingelen?

Skal vi tro Norges fremste ekspert på Prince var det dette formatet som var en av de viktigste bakgrunnen for artistens suksess.

Den klassiske maksisingelen kom på midten av 70-tallet. Dette var vinylplater på samme størrelse som en LP, men som ble avspilt på 45 omdreininger i minuttet. Det vil si at spillehastigheten var det samme som en singel, og raskere enn en LP på 33. Maksisingelen inneholdt typisk 3 låter mot en singel som hadde 2. I tillegg var det ofte slik at hovedsporet på maksisingelen var en remiks.

De første maksisinglene var promoeksemplarer sendt til radiostasjoner, men på grunn av interessen for disse begynte man å produsere egne for salg.

Maksisingel ble stort på åttitallet

Den store utbredelsen av maksisingel kom på åttitallet hvor veldig mange låter fikk dansbare remikser. Særdeles mange av disse har forsvunnet på historiens musikalske skraphaug, slik som miksen av Bruce Springsteens Dancing in the Dark (du kan høre den under) som heldigvis noen har reddet for å legge på YouTube.

Maksisingelen døde delvis ut med vinylplatenes nedgang, men det finnes fortsatt artister som tviholder på formatet og gir ut noe som kan ligne digitalt.

Vi tok en prat med verdens største Prince-fan og lidenskapelig musikkinteresserte Christer Falck om hans forhold til maksisingelen.

- Jeg elsket remikser. Som Prince-elsker dukket det opp låter på B-sidene av 7" som omtrent var like bra som A-siden, men på 12" dukket de samme -sidene opp i 7 og opptil 12 minutters versjoner. Uncut.

Veldig gode spesialversjoner på maksisingel

Falck mener også at mange av A-sidene på maksisingelen virkelig er verdt å høre på:

- Ikke minst A-sidene, som artister la sin sjel i å få til å bli enda bedre enn originalene. Innen dansesegmentet ble det kanskje litt i overkant repetisjoner og at de slang på et ekstra vers, men Prince var selve definisjonen på at maxisinglene fikk den standingen den hadde. Jeg vil si at Prince muligens ikke hadde hatt den enorme fanskaren og followingen uten disse rare remiksene som appellerte til samlerne.

Vi har samlet noen av de mest kjente låtene fra maksisingler du kan høre på gjennom Spotify i en egen spilleliste:

