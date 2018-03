PÅSKEPUZZLE SKJÆRTORSDAG

Denne påsken vil jeg legge ut to oppgaver hver dag. De to første oppgavene publiseres på skjærtorsdag og de to siste publiseres på andre påskedag. Kos deg!

Oppgave 1

Summer figurene og finn verdien som hver av dem representerer:

Rettigheter tilhører Vibeke G. Fængsrud

Oppgave 2

Vær kløktig og finn verdien til spørsmålstegnet:

Rettigheter tilhører Vibeke G. Fængsrud

Svarene blir publisert sammen med morgensdagens oppgaver.

Ha en strålende påske!

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama

Mest sett siste uken