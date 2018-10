Plutselig dukket John Travolta opp på Fløyen

- Vi ble litt «starstruck», sier administrerende direktør Anita Nybø.

Tirsdag fikk BA tips om at den amerikanske skuespilleren John Travolta (64) var på plass i Bergen.

Han ble blant annet observert på Bryggen sammen med en turguide.

Lekte på Fløyen

I løpet av dagen dukket han også opp på Fløyen med et lite følge.

- Vi damene ble litt «starstruck», men karene hev seg frempå og ba om et bilde, sier administrerende direktør Anita Nybø i Fløibanen AS.

- Var besøket bestilt av dere?

- Nei, dette var ikke bestilt. Han kom med en bergensguide og et lite følge bestående av to barn: en liten gutt og en større jente. De var her en time og lekte blant annet på lekeplassen, opplyser hun.

- Var veldig hyggelig

Ramazan Matiev (24) var på jobb som vognfører på Fløibanen da han oppdaget det celebre besøket.

Fakta: John Travolta

John Joseph Travolta, født 18. februar 1954. Fikk sitt gjennombrudd i filmen Saturday Night Fever i 1977, der han ble Oscar-nominert for beste hovedrolle. Videre bidro rollene hans i filmene Grease og Pulp Fiction til at karrieren fikk ytterligere fart. Han har en egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. John Travolta er pilot og eier fem fly. Kjent for sitt medlemskap i scientologikirken, der han også har selskap av skuespillerkollega Tom Cruise. Kilde: Wikipedia

- Det var helt tilfeldig at jeg traff ham. Jeg jobbet som vognfører og skulle tømme bosspannet, da jeg så at en kollega gikk bort og tok at bilde med ham.

- Plutselig gjenkjente jeg Travolta og gikk bort for å ta et bilde jeg også, forteller Matiev.

Som bildet i saken viser, var det god stemning da de to møttes.

- Snakket dere sammen?

- Han sa egentlig ikke så mye, men var veldig hyggelig. Jeg sa at jeg liker filmene han spiller i og det satte han pris på.

Vognføreren er stor Travolta-fan, og synes at «Pulp Fiction» er den beste av filmene 64-åringen spiller i.

Populært blant kjendiser

I år har BA skrevet om flere velkjente navn som har feriert i Bergen. Beate Igland Bjordal ble helt mo i knærne da «Breaking Bad»-skuespilleren Bryan Cranston dukket opp på utestedet Sjøboden i sommer.

Halvannen uke senere vandret også skuespilleren Mel Gibson, kjent fra blant annet Braveheart, rundt i Bergen sentrum.

