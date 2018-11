Den siste Game of Thrones-sesongen har premiere til våren.

Siste sesong av Game og Thrones har premiere i april 2019. Dette kommer frem i sesongens siste trailer, samt i en rekke twitter-meldinger, men noen eksakt dato får vi ikke helt enda.

Se traileren nederst i saken.

Serien som er basert på fantasybøkene til forfatter George R.R. Martin, runder av med sin åttende sesong. Den vil kun vil bestå av seks episoder, men til gjengjeld ryktes flere av episodene å være filmlengde, ifølge Serienytt.no.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH