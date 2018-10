Psykolog: - Jeg har fortsatt til gode å møte en normal familie

- Vi har alle emosjonelle sår. Det er en del av det å være et menneske, sier psykolog Aksel Inge Sinding i Nettavisens nye podkast.

Den helt nye boken Klok på følelser fra Gyldendal er tema i nyeste episode av Fagbokpodden.

Psykolog Aksel Inge Sinding

Episoden er en samtale med Aksel Inge Sinding som har skrevet boken sammen med Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg.

Her er noe av det du kan høre om i episoden:

Finnes det normale familier?



Hvorfor blir ofte kvinner trist og menn sint?



Hvorfor er det greit å ha en diagnose, men ikke å vise følelser?



Kan man bli ødelagt av emosjonelle sår?

Hvorfor føler du ofte noe annet enn det du tror?

Følelser har fått et frynsete rykte

- En av hovedgrunnen til at vi ønsket å skrive denne boken er at følelser har fått et frynsete rykte i samfunnet generelt, sier Sinding i episoden.

Han mener det har oppstått en kløft mellom den faglige forståelsen i psykologien om at følelser må faktisk uttrykkes og at vi må akseptere følelser, og oppfatningen blant folk flest. Å undertrykke vil veldig sjelden vil føre til noe godt, mener han.

Ønsker å nå ut til flere

Både denne og forrige episode om Når barn er pårørende er et godt eksempel på hvorfor Nettavisen Lyd ønsket å starte Fagbokpodden: temaet er så viktig og boken så nyttig at den fortjener et større publikum enn bare fagfolk.

Episoden er på ca 15. min.

