Russland gikk til angrep på Star Wars

Over halvparten av alt det negative som ble skrevet om den siste Star Wars-filmen var fra roboter og politiske aktivister.

En ny publisert forskningsrapport avslører at russisk, politisk motivert trolling ikke bare var aktiv under valgkampen i 2016.

Rian Johnson, regissøren for The Last Jedi, var før filmen kom ut aktiv på sosiale medier med sine politiske holdninger. Det igjen førte til en aktiv kampanje fra roboter, trolling og politiske aktivister som skrev negativt om Star Wars-filmen han stod bak.

Faktisk viser undersøkelsene at det kun var en minoritet som var negative til filmen i virkelige mennesker, men at halvparten av alt som ble skrevet om filmen var negativt fordi det var så mange roboter som ble laget for å spre negativitet om filmen.

Here's my paper (final draft) on politicization of #StarWars fandom & #TheLastJedi , accepted for pub. in First Monday. It shows ~50% of criticism directed @rianjohnson was political trolling, some of it likely from Russia. Also shows haters=small minority. https://t.co/fFGSxJToi5 pic.twitter.com/BUCJLpl0FI

And just to be totally clear: this is not about fans liking or not liking the movie - I've had tons of great talks with great fans online and off who liked and disliked stuff, that's what fandom is all about. This is specifically about a virulent strain of online harassment.