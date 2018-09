Se alle dansene fra Skal vi danse

Den første kjendisen har forlatt TV2s danseshow. Se alle de hete dansene her.

I det første programmet av Skal vi danse var det ingen som måtte forlate showet, men i program to var det ingen nåde.

Marianne Krogness måtte forlate programmet, mens det ble en tier for Thea Næss.

Dommerne var samstemte i at det var kickbokseren Thea Næss som stod for kveldens beste danseprestasjon, melder TV 2.

Du kan kikke på absolutt alle dansene fra lørdagens program under, og vi anbefaler spesielt å få med seg både Frank Løkes løvedans og Theas utrolige prestasjon i tillegg til Martine Lundes dans som du også ser et bilde fra over her.

Du kan se dansene under:

